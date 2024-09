La CHE manté la vigilància a Tarragona per pluges intenses i possibles "crescudes sobtades"

TARRAGONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha afirmat que manté la vigilància a Tarragona per pluges intenses que poden provocar "crescudes sobtades importants" a arrancs i afluents de petites dimensions, informa en un comunicat aquest dimarts.

Es manté arran dels avisos taronges de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per possibles pluges intenses de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i de 70 en tres hores al litoral de Tarragona, a més dels avisos grocs per pluges intenses de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora al prelitoral de Tarragona.

Ha assenyalat que les crescudes es poden donar "principalment en aquelles àrees on es descarreguin els ruixats més intensos", i que aquest avís afecta Tarragona durant el final d'aquest dimarts i que s'estendrà al llarg d'aquest dimecres.