La CHE alerta de possibles crescudes sobtades a lleres menors i barrancs de Catalunya i altres comunitats autònomes

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) adverteix de possibles crescudes sobtades importants a lleres menors i barrancs davant dels avisos taronges i grocs de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per pluges intenses, d'almenys 15-20 litres per metre quadrat en una hora, a Catalunya i altres comunitats aquest diumenge.
Els avisos de l'AEMET afecten bona part de la conca de l'Ebre: Castella i Lleó, La Rioja, Navarra, Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana, informa la CHE en un comunicat.
Des de la CHE es recomana als ciutadans estar atents a l'evolució de les dades meteorològiques i hidrològics a l'Agència Estatal de Meteorologia i al SAIH Ebre, i seguir les recomanacions dels Serveis de Protecció Civil.