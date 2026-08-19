La CHE alerta de possibles crescudes sobtades en barrancs i lleres menors al Pirineu d'Osca i Lleida

HUESCA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha alertat de la possibilitat que es registren crescudes sobtades en lleres menors i barrancs al Pirineu d'Osca i Lleida, com a conseqüència dels avisos grocs de l'Agència Estatal de Meteorologia per pluges intenses de fins a 15 litres per metre quadrat en una hora.
La CHE ha recomanat als ciutadans que estiguin atents a l'evolució de les dades meteorològiques i hidrològics en l'Agència Estatal de Meteorologia i en el SAIH Ebre --'www.saihebro.com'--, així com en la seva pròpia web, a més de seguir sempre les recomanacions dels serveis de Protecció Civil.