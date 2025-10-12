La CHE alerta de possibles crescudes de barrancs a Tarragona per les pluges aquest diumenge

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit aquest diumenge de l'alta possibilitat de crescudes sobtades importants en lleres menors i barrancs en el tram baix del riu Ebre, per les pluges intenses que es poden produir aquest diumenge a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta (Tarragona).
Segons informa la CHE en un comunicat, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís vermell per possibles pluges intenses que podrien superar els 90 l/m2 en 1 hora en aquesta zona.
La CHE fa una crida a seguir les recomanacions dels serveis de protecció civil i a estar pendent de l'evolució de la meteorologia.