La CHE alerta de possibles crescudes a barrancs i lleres de Tarragona, Terol i Castelló

SARAGOSSA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha recordat la possibilitat que es produeixin crescudes molt importants de caràcter local a barrancs i lleres menors, en vista dels avisos vermells de l'Aemet per persistència de pluja de fins a 180 litres per metre quadrat en dotze hores, al Baix Ebre (Tarragona), a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

Així mateix, hi ha un avís taronja per persistència de fins a 100 litres per metre quadrat en dotze hores al Baix Aragó i als Ports de Tortosa-Beseit. Les pluges intenses poden provocar crescudes sobtades als barrancs dels Ports de Tortosa-Beseit.

També avís taronja per intensitat de fins a 60 litres per metre quadrat en unes hores al quadrant sud-est de la conca de l'Ebre: Terol, Tarragona i Castelló.

Es recomana seguir les recomanacions de Protecció Civil i seguiment Aemet i SAIHEbro a www.saihebro.com.