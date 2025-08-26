La CHE alerta de crescudes en barrancs i lleres menors per pluges intenses previstes a Catalunya, Navarra i Aragó

ZARAGOZA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha alertat de crescudes en barrancs i lleres menors la tarda d'aquest dimarts per les tempestes i pluges intenses previstes per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) que ha establert avís groc a Catalunya, Navarra i Aragó.
Els avisos grocs de l'Aemet per possibles tempestes i pluges intenses preveuen, fins a 20 litres per metre quadrat en 1 hora, al Pirineu, Prepirineu i la comarca saragossana de Cinco Villas. Aquest avís per pluges intenses també afectaria, segons el pronòstic d'Aemet, a Navarra i Catalunya (Lleida).
Des de la CHE es recomana als ciutadans estar atents a l'evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques a l'Agència Estatal de Meteorologia 'www.aemet.es' i al SAIH Ebro 'www.saihebro.com', així com a la pàgina web 'www.chebro.es' i a '@CH_Ebre'.
Així mateix, han instat a seguir sempre les recomanacions dels Serveis de Protecció Civil.