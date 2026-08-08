La CHE adverteix de possibles crescudes sobtades en lleres i barrancs de la Conca de l'Ebre

Eduardo Sanz - Europa Press - Arxiu
PAMPLONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha advertit de la possibilitat que es puguin produir crescudes sobtades importants en lleres menors i barrancs, amb un temps de concentració inferior a 3 hores, especialment al terç nord de la Conca de l'Ebre (Cantàbria, Castella i Lleó --Burgos--, País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, Catalunya i Comunitat Valenciana), durant aquest dissabte a la tarda.
Aquestes crescudes, segons han assenyalat des de la CHE en un comunicat, tindrien lloc com a conseqüència dels avisos establerts per Aemet pel pronòstic de pluges intenses (groc i taronja), de 15 a 30 l/m2 en una hora, així com de fenòmens tormentosos.
Des de la CHE es recomana als ciutadans estar atents a l'evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques a l'Agència Estatal de Meteorologia i al SAIH Ebro (www.saihebro.com). I, en tot cas, sempre seguir les recomanacions dels Serveis de Protecció Civil.