La CHE adverteix de possibles crescudes a barrancs de Tarragona per les pluges intenses

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit aquest divendres de la possibilitat de crescudes sobtades importants a lleres menors i barrancs del tram baix del riu Ebre per les pluges intenses que es poden produir aquest divendres a la tarda a la província de Tarragona.

Segons informa la CHE en un comunicat, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avisos grocs per possibles pluges intenses d'almenys 20 l/m2 en 1 hora en aquesta zona, i ha activat avisos grocs i vermells a zones de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Múrcia.

La CHE fa una crida a seguir les recomanacions dels serveis de protecció civil i a estar pendent de l'evolució de la meteorologia.

