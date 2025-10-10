La CHE adverteix de possibles crescudes a barrancs de Tarragona per les pluges intenses

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit aquest divendres de la possibilitat de crescudes sobtades importants a lleres menors i barrancs del tram baix del riu Ebre per les pluges intenses que es poden produir aquest divendres a la tarda a la província de Tarragona.
Segons informa la CHE en un comunicat, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avisos grocs per possibles pluges intenses d'almenys 20 l/m2 en 1 hora en aquesta zona, i ha activat avisos grocs i vermells a zones de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Múrcia.
La CHE fa una crida a seguir les recomanacions dels serveis de protecció civil i a estar pendent de l'evolució de la meteorologia.