La CHE activa la vigilància a Tarragona per possibles crescudes a barrancs i lleres menors

TARRAGONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha activat la vigilància aquest dissabte sobre possibles crescudes sobtades a barrancs i lleres menors, davant dels avisos grocs de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per pluges intenses a la província de Tarragona.
A les zones del litoral i prelitoral sud de Tarragona pot haver- pluges intenses (de fins a 20 l/m3 en 1 hora) i persistents (de fins a 80 l/m3 en 12 hores), informa la CHE en un comunicat.
Per això recomana als ciutadans estar atents a l'evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques, i seguir les recomanacions dels serveis de protecció civil.