Chappell Roan brilla en la tercera jornada del Primavera Sound de Barcelona

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

La cantant nord-americana Chappell Roan ha brillat en la tercera i última jornada del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona amb una proposta impactant que ha tornat a omplir l'esplanada.

En un escenari que recreava un castell medieval sobre el qual sobrevolaven animals mitològics, la cantant ha mostrat el seu repertori en què coqueteja amb el synth-pop dels vuitanta, el pop d'inicis dels 2000 i el rock and roll.

El tronc central del concert ha estat compost pels temes de l'àlbum 'The rise and fall of a midwest princess', amb temes com "Supergraphic ultra modern girl", encarregada d'obrir el xou, una corejadíssima "Casual" o "Kaleidoscope", durant la qual ha demanat al públic que mostrés les seves peces o objectes roses.

Acompanyada de banda, Chappell Roan ha aconseguit posar a ballar tot el Parc del Fòrum amb la coreografia de "Hot to go!" i ha sorprès amb una versió de "Barracuda" de Heart en el moment més rocker de l'actuació.

L'últim tram del concert ha consistit en temes com "Coffee" i "Pink pony club", que ha tancat l'actuació de la tercera cap de cartell del festival, després de les de Charli XCX de dijous i Sabrina Carpenter de divendres.

FONTAINES D. C.

La banda Fontaines D. C., una de les sensacions del rock dels últims temps, ha encès l'esplanada davant dels escenaris grans amb el seu vocalista Grian Chatten al capdavant, i ha mostrat el seu suport al poble palestí.

La banda irlandesa ha repassat cançons com "Televised mind", "It's amazing to be young", "Boys in the better land", "I love you", "Bug" i "Nabokov", i li han donat més pes als temes del seu últim àlbum, 'Romance'.

A l'altre costat del Parc del Fòrum en paral·lel als irlandesos, Amaia ha desplegat poder escènic des de la inicial "Tocotó" en el seu repàs als temes del seu tercer treball, "Si abro los ojos no es real".

A primera hora de la tarda, l'exbaixista de Pixies Kim Deal ha repassat el seu àlbum de debut en solitari 'Nobody loves you more', sense oblidar talls de The Breeders i un "Gigantic" de Pixies per acabar.

Els australians Glass Beams, després de les seves màscares, han omplert de psicodèlia el Primavera Sound, al mateix temps que el sextet Black Country, New Road tornaven al festival per compartir el seu so sinuós.

El Primavera Sound va continuar la seva jornada amb els concerts de LCD Soundsytem, Anohni & The Johnsons, Central Cee i Turnstile, que han coronarat les actuacions d'aquest dissabte.

293.000 ASSISTENTS

Aquest diumenge continuarà la programació del Primavera a la Ciutat, amb concerts en sala de Kneecap, Kim Deal, Horsegirl, Los Campesions!, The Jesus Lizard i Chat Pile, entre d'altres, i la festa electrònica Primavera Bits x Nitsa al Parc del Fòrum.

El Primavera Sound de Barcelona ha reunit durant la seva setmana de celebració 293.000 assistents, dels quals 213.000 són de les tres jornades centrals al Parc del Fòrum i un 65% públic internacional.