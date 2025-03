Chaib (Ibn Battuta) demana incorporar els joves d'origen divers a tots els àmbits de la societat

Proposa adaptar els horaris durant el mes de ramadà als que dejunen

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Fundació Ibn Battuta i exdiputat al Congrés pel PSC, Mohammed Chaib, ha manifestat que Catalunya tindrà un problema seriós, en les seves paraules, si no incorpora els joves d'origen divers en tots els àmbits i, de no fer-ho, suposarà "el fracàs de la societat catalana".

Ho ha manifestat en una entrevista a Europa Press amb motiu de l'iftar --com es coneix a la ruptura del dejuni del ramadà-- celebrat aquest dilluns a la Llotja de Mar de Barcelona, amb l'assistència del cos consular català, consellers, regidors, entitats i societat civil.

En aquest sentit, Chaib ha afegit que els disturbis de Salt (Girona) de la setmana passada després del desallotjament d'un imam evidencien el problema de l'habitatge, però també "han sortit altres qüestions que tenen a veure amb l'educació, amb el treball, amb les oportunitats" dels joves de la comunitat musulmana.

Segons Chaib, alguns han manifestat no tenir les mateixes oportunitats malgrat haver nascut a Catalunya, per la qual cosa el diputat demana evitar que el nom i l'origen "impactin negativament en el desenvolupament" del futur d'aquests joves.

Ha reivindicat el reconeixement dels seus drets i deures com a ciutadans de ple dret, i que les administracions vetllin per la seva incorporació "amb normalitat en la societat catalana, en tots els àmbits".

Chaib, que va ser el primer diputat musulmà, àrab, d'origen marroquí, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, ha dit que on han de ser inclosos primer és en l'esfera política.

"Els partits polítics, tots excepte Vox i Aliança Catalana, que no ho faran, però tots els partits polítics democràtics, perquè els altres, en fi, tinc dubtes de si són democràtics o no, han d'incorporar en les seves files persones de la diversitat, persones amb pares que han arribat d'altres països, que són d'origen divers, i el mateix en economia, en cultura, als mitjans de comunicació", ha reivindicat.

Per Chaib, la força de la cultura catalana està en aquesta incorporació, com es va fer en altres moments de tradició migratòria, i demana que es torni a fer ara en tots els àmbits amb els joves d'origen àrab, com Pasqual Maragall va fer amb ell a l'esfera política: "A ningú que hagi vingut d'Andalusia o d'Extremadura li diuen que no són plenament catalans, han estat alcaldes, alcaldesses i fins a presidents de la Generalitat, com Montilla".

Chaib, que pertany a la junta directiva de Pimec, ha explicat que també s'ha creat un grup anomenat 'Immigració i empresa' amb el qual es pretén, precisament, incorporar a aquestes persones a les estructures importants del país i ha dit que l'important és construir una Catalunya de tots: "Fer país per a mi és això, no és una altra cosa més que això, que incorporar la seva gent".

EL DISCURS DE L'ODI

L'exdiputat també ha dit estar molt preocupat amb els discursos de partits com Vox o Aliança Catalana i ha defensat que "ningú ve aquí ni a islamitzar Europa, com ells diuen, ni la societat catalana i espanyola en el seu conjunt hauria de pensar que tots els mals venen de part de la comunitat musulmana" perquè ni una cosa ni l'altra són certes.

Ha recordat que des d'Ibn Battuta van interposar una demanda contra Sílvia Orriols (Aliança Catalana) per presumpte delicte d'odi contra els migrants, que no va prosperar en considerar-se que estava exercint la llibertat d'expressió.

En aquest sentit, ha dit que respecta plenament la justícia, però que volen que sigui la mateixa per a tots i ha afegit que "tots defensem la llibertat d'expressió, però una cosa és la llibertat d'expressió i una altra que algú se senti atacat contínuament en la seva identitat, a l'origen i en la seva confessió".

A més, ha aprofitat per recordar-li que la Constitució empara també les altres confessions i que la musulmana és una religió de notori arrelament a Espanya, i per tant de reconeixement ple, amb més de 700.000 fidels a Catalunya de diversos orígens, segons Chaib.

MES ESPIRITUAL I DE REFLEXIÓ

Aquest dilluns, Ibn Battuta, juntament amb la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània, van celebrar l'iftar amb la idea que la comunitat musulmana, en comptes de trencar el dejuni sola, ho fes amb els "veïns i veïnes, siguin de l'origen que siguin i tinguin la creença que tinguin" amb la idea de teixir amistat, fraternitat, concòrdia, convivència i compromís dels musulmans amb el país on viuen, en les seves paraules.

Sobre el ramadà ha explicat que es tracta d'un mes espiritual i de reflexió i "sobretot per pensar en els més necessitats i en els més vulnerables", i ha dit que li agradaria que els horaris laborals es poguessin adaptar per als que dejunen.

CRIDA A LA PAU A PALESTINA

Preguntat sobre la situació a Palestina, el president de la Fundació Ibn Battuta va manifestar la seva plena solidaritat amb els palestins: "Volem que arribi la pau. Ja n'hi ha prou de patiment. Ja n'hi ha prou de tantes morts. Creiem que si hi ha res que els palestins anhelen és la pau".

Ha aclarit que la relació amb la comunitat jueva a Barcelona sempre ha estat bona, però que s'ha allunyat en els últims temps, "fins als últims temps, que les coses s'han complicat massa", encara que ha dit que això no significa que s'allunyin definitivament.

Chaib ha fet una crida a la concòrdia i a la pau, perquè els dos pobles poguessin viure en pau, "però perquè això sigui possible tots dos ho han de voler, no només un".