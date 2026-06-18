CGT no acudirà a la taula amb Educació perquè afirma que no s'abordaran "els temes sense tancar"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de CGT Ensenyament, Isarn Paredes, ha avançat que no assistiran a la taula prevista aquest divendres amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat perquè afirma que "en lloc de plantejar una reunió per abordar els temes que han quedat sense tancar, el Departament vol continuar amb un funcionament ordinari de les taules".
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest dijous, abans de la manifestació pel 0-3 a Barcelona, en les quals ha assegurat que el funcionament d'aquestes taules és burocràtic i que "si no serveixen per abordar el conflicte educatiu no serveixen per res".
Ha reivindicat l'obertura de la negociació i ha informat que aquest dijous tant CGT, com Ustec·Stes, La Intersindical i COS es reuniran amb els grups de Junts, ERC, el PP, els Comuns i la CUP al Parlament per l'esmena a la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat.