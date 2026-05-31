CGT i la Intersindical mantenen la convocatòria de vaga docent per a aquesta setmana a Catalunya

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
La CGT i la Intersindical mantenen la convocatòria de vagues docents previstes per a aquesta setmana a nivell territorial de dilluns a dijous fins a conèixer els resultats de la consulta que es farà aquesta setmana als docents catalans, també entre el dilluns i dijous, per preguntar si aproven el preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Govern, han informat en sengles comunicats.
A més, també mantenen la convocatòria de vaga general del proper divendres, convocatòria que també mantenen els sindicats Ustec·Stes (IAC) i Professors de Secundària, que, en canvi, sí han desconvocat les vagues territorials per a aquest setmana.
La CGT va concretar que la pregunta consensuada per a la consulta és: 'Estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord?', amb dues respostes: 'Sí' o 'No, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions'.