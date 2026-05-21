La CGT abandona la reunió amb Educació en abordar la inclusiva i no les millores salarials

La Intersindical i COS també hi han estat presents tot i que no formen part de la taula
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
CGT Ensenyament ha abandonat la reunió de la taula sectorial d'aquest dijous a la tarda ja que asseguren que s'hi han abordat les millores en l'educació inclusiva però no la qüestió retributiva, com diuen que estava previst en l'ordre del dia.
Així ho han expressat els membres del sindicat en sortir de la trobada i, en unes declaracions als periodistes, la portaveu de la CGT, Laia Estapé, ha insistit que no volen trencar les negociacions però que "la taula d'avui anava sobre salaris" i que el departament els ha dit que necessitaven temps per analitzar la contraproposta dels sindicats.
"Volem negociar i no que ens expliquin PowerPoints com si fóssim a l'aula. Avui la taula anava sobre el salari. Hem enviat una proposta unitària i el Departament ha dit que necessitava temps per mirar-s'ho. Que necessitaven molts diners que ara no tenien", afegeix.
Preguntada pels salaris, afirma que el Departament els ha fet un aproximació salarial, d'"uns 1.000 milions", però que ara mateix no disposaven d'aquests diners.
Ha retret "que de diners per als Mossos n'han aconseguit, doncs que n'aconsegueixin per a l'educació".
REPRENDRE LA NEGOCIACIÓ
D'altra banda, els sindicats La Intersindical i COS --que formen part dels convocants del cicle de mobilitzacions-- també han estat presents a la taula, tot i que no hi tenen representació, en ser convidats per Ustec·Stes.
Gabriel Ramírez (La Intersindical) ha afirmat que el Departament ha presentat la seva proposta sobre la inclusiva però que no era del que venien a parlar, i espera "poder reprendre la negociació tan aviat com sigui possible amb la part dels salaris, que és el que tocava", i reivindica que aquesta negociació s'hauria de produir en el marc del comitè de vaga.
Daniel Marcos, de COS, ha plantejat a la Conselleria què pensava fer davant el cicle de mobilitzacions i avisa: "L'instem a reunir-se una altra vegada amb el comitè de vaga i a continuar treballant, però abans del 27, perquè el temps corre i s'acaba i això no s'aturarà".
El sindicat Aspepc·Sps, el segon en representació de la taula sectorial i el principal a secundària, ha declinat assistir-hi per segon dia: "No col·laborarem a blanquejar un pacte que no afavoreix els interessos del professorat de secundària", ha dit en un comunicat aquest dijous.