Ceuta obrirà, a petició de Rego, dos col·legis per acollir a menors arribats durant la crisi migratòria

Iván Zambrano / Europa Press
MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
Ceuta obrirà dos col·legis per acollir als menors migrants arribats a la ciutat autònoma des que va començar la crisi migratòria. L'obertura d'aquests centres escolars s'ha realitzat a petició del Ministeri de Joventut i Infància, segons han confirmat a Europa Press fonts del departament que dirigeix la ministra Sira Rego.
En concret, les mateixes fonts han apuntat que "després de la coordinació amb el Ministeri d'Educació", s'han "habilitat" dos centres educatius com a lloc d'atenció a la infància migrant, "especialment" per a "les nenes".
A més, han avançat que la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, viatjarà a Ceuta en els propers dies amb l'objectiu d'"activar tots els mecanismes disponibles per donar un acolliment digne a tots aquests nens, nenes i adolescents".
Un total de 862 menors migrants estan en aquests moments acollits a Ceuta, segons les dades ofertes aquest dilluns pel Govern de Ceuta.
"La capacitat ordinària que ens atribueix el Ministeri és de 29. Estem parlant, per tant, d'una sobreocupació de gairebé el 3.000 per cent. 2.872 per cent", va indicar el conseller de Presidència en una entrevista concedida a la Cadena SER.
Aquest dilluns, fonts del Ministeri de Joventut i Infància van informar a Europa Press que estaven treballant "per habilitar espais i infraestructures" que ofereixin "una primera atenció digna" a aquests menors; i van apuntar que "s'habilitaran partides de finançament i crèdit extraordinari per a això".
A més, les mateixes fonts van explicar que estan treballant per a l'activació "de tots els mecanismes disponibles" per donar "un acolliment digne" a tots els nens, nenes i adolescents que han arribat en els últims dies a Ceuta.
En concret, van assegurar que estaven contemplant el trasllat a la Península (previst en la Llei d'Estrangeria, que estableix l'acolliment vinculant i solidària per part de les comunitats autònomes davant d'una situació de contingència migratòria extraordinària), la reagrupació familiar ("sempre que existeixin familiars als seus països d'origen i es corroborin que les condicions garanteixen l'interès superior del menor") i els convenis amb ONG dedicades a la protecció de persones menors d'edat, també prevists en la llei.
Tots aquests mecanismes, segons han indicat, estan contemplats en els treballs de coordinació del Ministeri de Joventut i Infància amb la resta d'administracions "i s'aplicaran de manera individualitzada atenent a la millor fórmula per garantir els drets de cadascun d'aquests nens, nenes i adolescents".
A més, les mateixes fonts han precisat que, en aquest moment, s'ha "reforçat" la "filiació individualitzada" dels menors, "un pas imprescindible per oferir una xifra exacta i poder ser traslladats als dispositius de protecció de la infància".