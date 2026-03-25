La CEU UAO investeix honoris causa l'exministra Ana Pastor i el cirurgià toràcic Laureano Molins

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha investit aquest dimecres com a doctors honoris causa l'exministra de Sanitat i expresidenta del Congrés, Ana Pastor, i el cirurgià toràcic i president de l'Associació Contra el Càncer a Barcelona, Laureano Molins López-Rodó, en una cerimònia en la qual els dos llorejats han destacat la importància de l'ètica en l'exercici de la medicina.
Durant el seu discurs en l'acte, celebrat a l'Aula Magna i presidit pel rector de la CEU UAO, Arcadi Gual, Pastor ha reflexionat sobre la relació entre la sanitat, la universitat i l'humanisme, i ha assenyalat que el sistema de salut s'ha d'entendre com l'"expressió històrica d'una decisió col·lectiva".
"Si el poder s'exerceix sense una antropologia clara, degenera. Si la tècnica es desenvolupa sense una ètica sòlida, es deshumanitza. Si la llei es promulga sense referència a la dignitat, perd legitimitat", ha apuntat la també exministra de Foment.
L'exdirigent del PP ha afirmat que col·locar la persona en el centre no ha de ser una bella metàfora ni un eslògan electoral, "sinó una exigència constant que ha de guiar la vida pública, la pràctica mèdica i la responsabilitat institucional".