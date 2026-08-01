Cessa el flux de migrants entrant a Ceuta mentre Policia i Exèrcit intentan portar els que queden a la frontera

CEUTA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
El flux de persones creuant nedant des del Marroc a Ceuta ha finalment cessat durant el matí d'aquest dissabte, mentre la Policia i l'Exèrcit tracten de portar els migrants que queden a la frontera, en una jornada marcada per la tornada progressiva a la normalitat a la ciutat autònoma.
L'entrada de migrants ha quedat completament paralitzada, fins al punt que ja no creua ningú per la zona de la platja del Tarajal, segons ha pogut constatar Europa Press sobre el terreny.
El moviment s'ha invertit respecte als últims dies: si fins a ahir el camí era en ambdues direccions, aquest dissabte només es registra el retorn cap al Marroc dels qui ja havien creuat.
El ritme de sortides és, no obstant això, molt menor que el registrat a la vigília, quan la Delegació del Govern va xifrar en 150 persones per minut el nombre dels qui abandonaven la ciutat.
La frontera continua oberta, encara que funcionaris adverteixen que la situació en el costat marroquí podria no estar controlada, per la qual cosa comuniquen als qui creuen que qualsevol incident que pugui produir-se a l'altre costat serà responsabilitat de cada persona.
La ciutat recupera a poc a poc la normalitat: ha reaparegut el primer banyista a la platja del Tarajal, s'ha restablit la línia d'autobús entre la frontera i el centre, i multitud de negocis s'han animat a obrir.