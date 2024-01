César Pérez Gellida, Premi Nadal 2024: "Quan escric sempre penso a incomodar el lector"

Destaca que 'Bajo tierra seca' té "ingredients" per mantenir l'emoció d'inici a fi



BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El val·lisoletà César Pérez Gellida ha guanyat aquest dissabte el 80 Premi Nadal de Novel·la amb el thriller rural 'Bajo tierra seca', amb el qual pretén incomodar al lector: "Quan escric sempre penso a incomodar el lector. És la meva obligació".

En la roda de premsa després del sopar literari a l'Hotel Palace de Barcelona, Pérez Gellida ha destacat que la novel·la, que arribarà a les llibreries de la mà de Destino el 7 de febrer, té "molts ingredients" per aconseguir l'objectiu del thriller.

Per a ell, l'objectiu d'aquest gènere és mantenir l'emoció d'inici a fi, cosa que "és fonamental però que no sempre s'aconsegueix", i ha remarcat que la novel·la sorprendrà al lector.

'Bajo tierra seca' és un thriller sobre una enigmàtica i seductora vídua que en l'Extremadura "hostil" de principis del segle XX que va marcar el destí dels qui van creuar-se-la, tenyint el camí que trepitjava de passió, sang i fang.

Pérez Gellida ha detallat que ho protagonitza una dona atractiva, directa i "que ha lluitat contra gairebé tot", la conducta de la qual generarà dubtes al lector i no el deixaran indiferent.

EXTREMADURA, "ON MÉS GANES HI HAVIA DE VIURE"

Ha situat la trama en terres extremenyes perquè és allà "on més gana s'ha passat, on més mal s'ha fet, on més dificultats hi ha hagut, però on més ganes hi havia de viure", i en una època que remarca que va ser molt hostil.

Ha confessat que li agradaria que la novel·la s'adaptés per a televisió ja que "és molt cinematogràfica perquè l'estructura està pensada com a tal" i perquè per escriure-la ha utilitzat recursos de narrativa audiovisual.

Finalment ha expressat la seva emoció per haver-se alçat amb "el premi literari més antic del país", que aquest 2024 compleix 80 anys i en una edició en la qual s'han presentat més de 800 manuscrits originals.