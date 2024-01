César Pérez Gellida guanya el Premi Nadal 2024 amb el thriller rural 'Bajo tierra seca'

BARCELONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El val·lisoletà César Pérez Gellida ha guanyat aquest dissabte el 80 Premi Nadal de Novel·la, dotat amb 30.000 euros, amb el thriller rural 'Bajo tierra seca', que es lliura en el transcurs d'una vetllada literària a l'Hotel Palace de Barcelona.

Presentada amb el títol 'Orquídeas negras' i sota el pseudònim Keyser Söze, 'Bajo tierra seca' és un thriller sobre una enigmàtica i seductora vídua que en l'Extremadura de principis del segle XX va marcar el destí d'aquells amb els qui es va creuar, tenyint el camí que trepitjava de passió, sang i fang.

Després d'incendiar-se el seu mas, la protagonista d'aquesta història desapareix i es deslliga una investigació per saber què ha succeït i què ha estat d'ella.

El jurat del certamen, format per Inés Martín Rodrigo, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosers, ha destacat la gran personalitat estilística de la novel·la.

AUTOR DE 13 NOVEL·LES

César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) és autor de 13 novel·les, entre les quals figuren en les trilogies 'Versos, canciones y trocitos de carne' --que inclou 'Memento Mori', adaptada per a la televisió per Amazon Prevalgui Video-- i 'Refranes, canciones y rastros de sangre'.

També ha publicat les novel·les 'Todo lo mejor' (2018), 'Todo lo peor' (2019), 'Nos crecen los enanos' (2022), 'Astillas en la piel' (2021) i 'La suerte del enano' (2020) entre d'altres.

AGRAEIX EL PREMI "EN UN ANY TAN ESPECIAL"

En recollir el guardó, ha expressat el seu agraïment per rebre'l "en un any tan especial", en el qual el Nadal compleix 80 anys, i després d'haver-lo guanyat també autors com Ana María Matute i Carmen Laforet.

Ha explicat que 'Bajo tierra seca' és una novel·la que ha definit com un thriller molt negre que portava anys vivint en el seu cap i que volia "afrontar en el moment en el qual sentís aquesta maduresa de l'ofici".