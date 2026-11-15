Publicat 15/11/2026 09:44

Cerquen un menor desaparegut al Coll de Banyuls-Rabós (Girona)

Archivo - Arxivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra. Arxiu.
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra cerquen aquest diumenge a un menor desparegut a la zona del Coll de Banyuls-Rabós (Girona).

Segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press el menor forma part d'una agrupació escolta i es va perdre per la zona aquest dissabte.

Els bombers treballen amb un ampli dispositiu amb dotacions terrestres, l'unitat de drons i l'unitat canina, amb l'ajuda d'efectius de Mossos d'Esquadra.

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