Cerdá (Phenomena) veu el cinema com "una cosa de futur" i l'exhibició en transició

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El director i fundador del cinema Phenomena de Barcelona, Nacho Cerdá, ha considerat que "el cinema és una cosa de futur" i explica que l'exhibició cinematogràfica està en un moment de transició actualment.
En una entrevista d'Europa Press, amb motiu de la reobertura del Phenomena aquest dijous, lamenta que sempre se senti parlar d'una suposada "crisi del cinema" però, per a ell, el que falten són idees per reinventar-se.
"Amb la quantitat d'oferta que hi ha avui, qualsevol persona que decideixi desplaçar-se a un cinema és perquè l'experiència paga la pena. Si podem aportar aquest granet de sorra, estarem contents, és el que busquem", afirma.
S'ha referit a la quantitat d'estrenes que hi ha cada cap de setmana i creu que l'exhibició cinematogràfica "està en un moment de transició".
"El nombre d'estrenes en cap de setmana a mi em sembla excessiu, fins i tot la manera en com es projecten. Estem veient una atomització de pel·lícules que s'estrenen i les que realment funcionen són poques", assenyala.
QUE EL PÚBLIC "CONNECTI AMB L'EXPERIÈNCIA"
El Phenomena reobrirà les portes aquest dijous 2 d'abril després de més de sis mesos d'obres de renovació, que han permès que la sala compti amb millores tècniques i també s'han fet un seguit de treballs d'interiorisme perquè el públic "connecti amb l'experiència".
Cerdà explica que s'ha fet una renovació d'espais per crear llocs on l'espectador pugui passar l'estona abans o després de la pel·lícula i que conviden a "reflexionar, al relax".
"I, sobretot, a deixar enrere la rutina i els mòbils. Al Phenomena es tracta que la pel·lícula sigui part de l'experiència i que la resta sigui l'entorn", afegeix i recorda que el 2025 van rebre el premi Carlo Lizzani a la millor sala europea, la qual cosa assegura va ser tot una sorpresa.
Entre les millores tècniques, explica que s'ha canviat el projector per un de digital làser Christie 4K; s'ha millorat l'acústica i ara totes les caixes són de Dolby; i s'ha fet una inversió en microfonia, repetidors de televisió i càmeres que poden cobrir tot l'escenari per retransmetre continguts: "S'ha fet un concepte una mica més extens i global".
ENTRAR "A UN ALTRE MÓN"
Cerdà afirma que des d'un inici aquest cinema ha pretès que l'espectador "entrés a un altre món i s'hi pogués quedar" i que, amb les millores que s'han dut a terme, també a nivell d'interiorisme, s'ha creat un espai més adequat i còmode per garantir-ho.
"Ara (el Phenomena) t'està cridant perquè et quedis. Té un disseny de llum interior i comoditat que convida a quedar-se", i assenyala que, tot i que les obres han durat més de 6 mesos, en els quals el cinema ha estat tancat, el procés creu que ha estat relativament ràpid i que l'execució ha estat àgil.
Quant al resultat, assegura que el que li agrada és que la sensació que ell volia transmetre a través dels espais, "aquesta essència, no s'ha perdut", ja que indica que molts espectadors assidus tenien por que es perdés aquest esperit clàssic i nostàlgic característic del Phenomena.
PEL·LÍCULES
El nou Phenomena s'estrenarà amb la projecció de 'Tauró' de Steven Spielberg, a la qual Cerdà té especial estima i, a més, recorda que també va ser la pel·lícula amb la qual es va inaugurar el cinema el 2014: "'Tauró' és la nostra pel·lícula fetitxe. Era inevitable que fos la primera que es projectés".
Explica que la sala comptarà amb una col·lecció de títols cinematogràfics que passen per '2001: una odissea de l'espai', 'Tauró', 'El padrí, 'Interstellar' o 'Jurassic Park', i que són propostes que formen part del "cinema de repertori però en les millors condicions possibles".
També hi ha cicles ja programats, com el 'Top Phenomena' --de les pel·lícules més populars de la sala-- i també un d'específic de so --amb títols com 'Blade Runner' o 'Mad Max: Fúria a la carretera'-- perquè el públic pugui gaudir dels nous sistemes acústics.
"Esperem que el públic pugui gaudir de l'experiència. Que se sentin més còmodes i que gaudeixin del cinema com nosaltres en el seu moment ho vam fer. Si tenim aquesta resposta positiva, estarem més que satisfets", afegeix Cerdà.