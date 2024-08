El CEP demana retirar subvencions i que la Fiscalia de Menors investigui el taller de Granollers (Barcelona)

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Espanyola de Policia (CEP) ha demanat aquest dimecres a l'Ajuntament de Granollers (Barcelona), governat pel PSC, que insti a la retirada de subvencions públiques per als organitzadors del taller en el marc de la Festa Major de Blancs i Blaus que consistia a llançar còctels Molotov simulats contra un maniquí vestit de policia.

A més, aquest sindicat representatiu de la Policia Nacional ha reclamat que de forma "immediata" la Fiscalia de Menors obri una investigació, ja que la simulació de llançament d'artefactes incendiaris es va dur a terme en presència de menors.

"L'ocorregut a Granollers constitueix un dels episodis més repugnants d'exhibició pública d'odi, sectarisme i adoctrinament en la violència", ha assenyalat CEP en un comunicat.

El sindicat ha lamentat que l'"aquelarre contra els policies evoca el que en altres èpoques no era més que terrorisme pur i dur". "La societat catalana no pot deixar-se caure pel congost dels qui justifiquen qualsevol mètode per aconseguir la independència", ha avisat.

En aquest sentit, la CEP també s'ha dirigit al Ministeri de l'Interior per demanar-li "menys cessions de competències" a favor de la Generalitat de Catalunya i, en el seu lloc, realitzar una "defensa inequívoca i tancada del paper de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil".

L'AJUNTAMENT EXPRESSA EL SEU REBUIG

Després de difondre's les imatges del polèmic taller, l'Ajuntament de Granollers ha publicat un comunicat en el qual expressa el seu suport als cossos de seguretat i mostra el seu rebuig a l'activitat organitzada pel grup de la colla dels Blaus a la Festa Major.

Des de l'ajuntament aclareixen que "la corporació desconeixia el contingut de l'acte i defensa els valors de pau i convivència". L'activitat, que la colla va batejar com a 'Pràcticum: Tècniques Aplicades de Guerrilla Urbana', es va celebrar aquest dimarts a la tarda a la plaça de Can Trullàs de Granollers.

En la descripció de l'activitat, feta publicitat a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers, s'especificava que consistia en una introducció a les principals eines tècnic-tàctiques per a una estratègia subversiva.