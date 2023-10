El centre de recerca immunològica CaixaResearch Institute funcionarà a partir del 2025 a Barcelona

Collboni i Fainé posen la primera pedra del centre, que tindrà 500 treballadors d'aquí a 10 anys i 20.000 metres quadrats



BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El CaixaResearch Institute, impulsat per la Fundació La Caixa, començarà a funcionar el 2025 amb l'aixecament del primer mòdul i serà el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya i un dels primers d'Europa.

El president de la fundació, Isidre Fainé, ha dit aquest dimarts que és una "fita molt rellevant" per a la fundació i per a la capital catalana, durant la col·locació de la primera pedra del centre al costat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director del projecte científic, Josep Tabernero.

També hi han assistit els tinents d'alcalde Laia Bonet, Maria Eugènia Gay i Jordi Valls, i l'exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, a més de personalitats vinculades a la fundació.

JAUME COLLBONI: SALT QUALITATIU

Collboni ha ressaltat l'"aposta" que està fent la ciutat, les institucions, les empreses i els científics per fer un salt qualitatiu en recerca i innovació que, segons ell, serà històric i es materialitzarà d'aquí a quatre o cinc anys.

La fundació ha destinat uns 100 milions d'euros a construir el centre, que tindrà més de 20.000 metres quadrats i que, en un escenari de creixement a 10 anys, preveu incorporar 500 professionals.

Tindrà capacitat per a 700 persones en cas que hi hagi empreses derivades (spin-off) amb altres centres de recerca.

"PEDRA ANGULAR DE LA MEDICINA MODERNA"

Tabernero, que també dirigeix el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha afirmat que la immunologia està a "l'avantguarda de la medicina", transformant el paradigma de la salut i aplanant el camí per desenvolupar nous tractaments.

No obstant això, ara per ara són el 25% dels malalts de càncer els que es beneficien de la immunologia i els seus avenços: "Encara no entenem del tot com la resposta immunològica pot arribar a curar els malalts de càncer".

Ha afegit que la immunologia és la "pedra angular de la medicina moderna" i que invertir-hi és una inversió en salut i en el benestar social.

ANTONI RIBAS (UCLA) I MÉS DE 40 GRUPS

Amb la voluntat d'atreure talent a l'estranger, el president del comitè assessor de l'entitat és Antoni Ribas el director del Parker Institute for Cancer Immunotherapy i del Tumor Immunology Programme del Jonsson Comprenhensive Cancer Center - Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA), Antoni Ribas.

Tabernero preveu que, quan el centre estigui a ple rendiment, podrà acollir més de 40 grups de recerca i unitats de serveis científic-tècnics.

També ha destacat la voluntat del futur centre de treballar en col·laboració amb el VHIO, el BarcelonaBeta Brain Research (BBRC), l'Institut d'Investigació de la Sida (IrsiCaixa) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), vinculats a la Fundació La Caixa.

La primera activitat del CaixaResearch Institute serà el seminari Human Immunome Project 'Into Action' i se celebrarà el 15 i 16 de novembre al Museu de la Ciència Cosmocaixa.