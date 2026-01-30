El Centre de Documentació de l'Orfeó Català convoca unes beques sobre el patrimoni musical català

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Documentació de l'Orfeó Català (Cedoc) ha convocat la primera edició de les Beques Francesc Pujol, una nova iniciativa de suport a la recerca amb l'objectiu d'"estimular i divulgar" estudis sobre el patrimoni musical català, informa el Palau de la Música Catalana en un comunicat aquest divendres.
Les beques, que tenen el nom del compositor i director Francesc Pujol (1878-1945) --figura "clau" en la recopilació i preservació de materials musicals catalans-- estan destinades a investigadors en diferents etapes de formació acadèmica, i les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de març.
Hi ha dues modalitats: l'A és per a estudiants dels últims cursos del grau o màster en Musicologia, que hauran de presentar un treball original de recerca, amb una dotació de 2.000 euros; i la B és per a investigadors de nivell doctoral o postdoctoral que proposin un projecte de recerca, amb una dotació de 5.000 euros.