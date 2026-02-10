El centre d'arts digitals Ideal es trasllada temporalment a Montjuïc per renovar la seva seu

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona es traslladarà temporalment al pavelló Victòria Eugènia de Montjuïc per la renovació de la seva seu del barri del Poblenou, on preveu reobrir les portes a l'octubre.
L'Ideal inaugurarà al pavelló Victòria Eugènia al març 'Els últims dies de Pompeia', una història sobre civilització, destrucció i renaixement que comptarà amb un espai de 2.000 metres quadrats amb sala immersiva, metavers i espais expositius tradicionals, informa aquest dimarts el centre en un comunicat.
L'exposició es podrà veure a Montjuïc fins al setembre i, durant aquests mesos, l'edifici del Poblenou, amb més de 100 anys d'història, farà una renovació.
L'Ideal de Poblenou ampliarà la sala immersiva per fer-la "més espectacular" i renovarà els projectors, per crear d'aquesta manera un espai nou i més actualitzat tecnològicament.
Des que va obrir el 2019, el centre ha comptat amb exposicions immersives com 'Frida Kahlo', 'Dalí cibernètic' i 'Tutankamon' i actualment acull l'experiència 'Leonardo versus Michelangelo': des de la inauguració l'Ideal ha rebut més d'1,2 milions de visitants.