El Centre d'Art Amatller de Barcelona acollirà una exposició immersiva sobre Goya

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Art Amatller de Barcelona acollirà 'Univers Goya. Entre la llum i la foscor', una exposició immersiva sobre la trajectòria del pintor Francisco de Goya que s'obrirà al públic el 27 de febrer.

La mostra inclou instal·lacions escenogràfiques i d'arts digitals i també 30 gravats originals --25 de Goya i 5 d'artistes de la seva època-- i una selecció d'objectes d'època, informa el centre en un comunicat d'aquest dimarts.

'Univers Goya', produït per Layers of Reality, compta amb 11 sales, entre les quals hi ha espais expositius tradicionals, una sala immersiva, instal·lacions artístiques digitals i una experiència de realitat virtual.

L'exposició pretén descobrir les llums i ombres d'un geni, i pretén posar a l'abast dels visitants una experiència immersiva en el seu sentit "més ampli".

És un "homenatge" al pintor a les portes de les pròximes celebracions: el 280è aniversari del seu naixement, el 2026, i els 200 anys de la seva mort, el 2028.