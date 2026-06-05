La central nuclear Vandellòs II (Tarragona) s'atura per una incidència en una turbina

TARRAGONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La central nuclear Vandellòs II ha notificat aquest divendres al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una aturada no programada de la instal·lació per la parada automàtica de la turbina.
Segons ha informat l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (Anav), tots els sistemes de seguretat han funcionat correctament i la planta es troba en mode 3 (parada calenta).
L'equip tècnic de la central treballa per identificar la causa de la incidència, que no ha tingut impacte en la instal·lació, el públic o el medi ambient, i preparar i escometre les actuacions correctives que corresponguin.