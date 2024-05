La central de Camarasa (Lleida) d'Endesa acull el segon concert del Música a Contracorrent

LLEIDA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

La central hidroelèctrica de Camarasa (Lleida), propietat d'Endesa, acollirà el dissabte 25 de maig el segon concert del cicle Música a Contracorrent, a càrrec de Júlia i Sandra, ha explicat l'empresa en un comunicat aquest divendres.

Aquest cicle de música té l'objectiu de donar a conèixer i posar en valor el patrimoni i el paisatge hidroelèctric, i és impulsat per l'associació Pirineu Wat.

Compta amb la col·laboració d'Endesa, la seva divisió de renovables EGPE, ajuntaments i equipaments del Pirineus occidental català i de la ciutat de Lleida.

L'aforament és limitat, per la qual cosa cal inscriure's abans del 23 de maig per poder assistir al concert, que és de franc, i els assistents podran fer una visita guiada per la central.

Aquesta és la segona edició del cicle musical i aquest any també es faran concerts a la central hidroelèctrica de Talarn (Lleida) i al Museu de l'Aigua de Lleida.