Centenars de treballadors del sector social demanen millores laborals a Barcelona

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Centenars de treballadors del sector dels serveis socials s'han manifestat aquest dimecres al matí des del parc de la Ciutadella de Barcelona fins a la seu de Foment del Treball per demanar millores laborals, protestar per la "precarietat" i demanar l'equiparació salarial.
Convocats per UGT Catalunya i CCOO Catalunya, han començat la marxa al voltant de les 10.20 hores al crit de 'Patronal i capital, aliança criminal', 'Vaga, vaga, general' i 'Amunt els salaris, avall els lloguers'.
En unes declaracions als periodistes, el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha assenyalat que els del tercer sector són "els pitjors en condicions de treball i salarials", i ha remarcat que hi ha diners però que no estan arribant a aquests treballadors i creu que l'objectiu és avançar cap a un gran conveni sociosanitari.
D'altra banda la secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha assenyalat que els treballadors d'aquest sector tenen salaris molt baixos i cal que es fixi un calendari d'equiparació salarial fins al 2030, i reivindica "un sistema nacional de cures, equiparable el d'educació o al de sanitat".
Els participants, que duien una pancarta principal en la qual es llegia 'Per uns serveis socials dignes i de qualitat', cantaven consignes com 'La seva riquesa és la nostra pobresa', 'Vaga, vaga, vaga' i 'No és vocació és explotació'; també duien un taüt amb les sigles 'EPD' i amb els noms dels diferents àmbits del tercer sector social de Catalunya.