Centenars de persones fan cua aquest dilluns per al càsting a Barcelona d''Operación Triunfo'

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Centenars de persones fan cua aquest dilluns al matí per presentar-se al càsting a Barcelona de la pròxima edició d''Operación Triunfo', que es fa en col·laboració amb Prime Video i s'emetrà per la plataforma.

En unes declaracions als periodistes a Fira de Barcelona, on es farà aquesta prova, la directora de càsting de Gestmusic, Noemí Galera, ha explicat que les gales duraran uns 90 minuts, hi haurà una postgala i que en comptes de resums hi haurà un programa on es comentarà el dia a dia de l'acadèmia, i ha valorat aquests canvis positivament perquè és "una volta de rosca més al projecte".

En la primera fase dels càstings, els aspirants cantaran a 'cappella' durant un mínim de 20 segons i els seleccionats rebran un adhesiu que els permetrà passar al següent nivell; la segona fase és a porta tancada i els candidats s'han de preparar 3 cançons; i en l'última fase, que tindrà lloc a Barcelona, se seleccionarà els 18 concursants per entrar a 'Operación Triunfo'.