Centenars de docents es manifesten a Barcelona en el primer dia de curs

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Centenars de docents convocats per Ustec·Stes, CGT, La Intersindical i COS es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar millores educatives i que la Conselleria d'Educació de la Generalitat reobri les negociacions.
La manifestació a la capital catalana en el primer dia de curs ha començat cap a les 11.15 hores a la plaça Urquinaona amb la pancarta 'Contra l'emergència educativa. Seguim als carrers' i preveu acabar a la plaça Sant Jaume, on els sindicats convocants faran una assemblea.
La jornada de vaga marca l'inici d'aquest curs escolar malgrat que la Generalitat va demanar als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions i també coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, de les quals Catalunya ha quedat exclosa per un excés de l'alumnat exempt superior al que permet l'OCDE.