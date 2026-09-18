Centenars de Bombers de la Generalitat reclamen a Barcelona millors condicions i recursos

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 800 Bombers de la Generalitat i operaris voluntaris, segons xifres de la Guàrdia Urbana, i més de 1.000 segons els organitzadors, s'han manifestat aquest divendres a Barcelona per reclamar unes condicions de treball "dignes" i recursos per afrontar els serveis que han d'afrontar diàriament.
La mobilització, convocada per UGT-Bombers de Catalunya, la CGT i Bombers Precaris en Lluita, ha començat cap a les 10.00 hores a la plaça Sant Jaume de la capital catalana i ha finalitzat davant el Departament d'Interior.
Amb pots de fum, botzines i pancartes amb missatges que reivindicaven la importància del sector, han recorregut la Via Laietana i diversos carrers de la ciutat fins a la conselleria, on han llançat proclames contra la gestió d'Interior i l'"incompliment" dels acords vigents.
Bombers Precaris en Lluita ha insistit en la situació de "precarietat i desprotecció" que suposa sortir als serveis sense drets laborals com la prevenció de riscos: "Els tòxics també ens afecten, com a tota la resta de bombers", expliquen fonts del col·lectiu a Europa Press.
La mobilització del cos s'emmarca en el procés iniciat pel mateix col·lectiu davant una "situació d'incompliment" dels acords 2023-26, especialment en les carències en matèria de prevenció de riscos laborals.