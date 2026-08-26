Un centenar de persones recorden a les dues mortes pel temporal a Roda de Berà (Tarragona)

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Entre 80 i 100 persones han guardat aquest dimecres un minut de silenci a Roda de Berà (Tarragona) en record de les dues dones mortes després d'esfondrar-se sobre elles un mur durant l'episodi de fortes pluges del passat dissabte, segons han confirmat fonts de la policia local del municipi a Europa Press.
A l'acte que s'ha celebrat a les 19 hores davant de l'Ajuntament, han assistit el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i l'alcalde del municipi, Pere Virgili Domínguez.
Les dones van ser rescatades pels Bombers de la Generalitat el dissabte després de la caiguda del mur durant l'episodi de pluges i traslladades en estat crític a l'hospital a Tarragona, on finalment han mort aquest dimecres.