Un centenar de persones es concentren a Barcelona a favor del decret de l'escola inclusiva

BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de persones segons la Guàrdia Urbana s'han concentrat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar el desplegament del decret de l'escola inclusiva, convocats pel Moviment per la inclusió de la comunitat educativa de Catalunya (MICEC).

Els participants s'han concentrat des de les 12.00 hores davant de la Generalitat i amb el lema 'Si no és inclusiva, no és educació', ha informat l'entitat convocant en un missatge a X, recollit per Europa Press.

"Reclamem drets i no favors", ha destacat l'entitat, que també ha reclamat més pressupost per fer efectiva l'escola inclusiva a Catalunya.