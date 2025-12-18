Un centenar de persones amb tendes de campanya es concentren davant el B9 de Badalona

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
Prop d'un centenar de persones amb una dotzena de tendes de campanya es concentren davant l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) aquest dijous al matí, el centre escolar convertit en assentament que va ser desallotjat dimecres pels Mossos d'Esquadra.
Diverses dotacions de la Guàrdia Urbana de Badalona i dels Mossos d'Esquadra mantenen custodiats els diferents accessos a l'edifici.
Els agents de paisà dels Mossos han parlat amb part dels concentrats, que vivien a l'assentament i els quals han demanat recuperar part de la documentació que s'havien deixat a l'interior de l'edifici durant el desallotjament.
EL DESALLOTJAMENT
El desallotjament s'ha dut a terme a petició de l'Ajuntament de Badalona, mitjançant una resolució judicial del jutjat contenciós administratiu número 11 de Barcelona del passat 12 de desembre que autoritza el consistori a recuperar la propietat.
A l'interior del B9 s'ha identificat 181 persones, de les quals la Policia Nacional n'ha detingut 15 en compliment de la llei d'estrangeria durant l'operatiu.
A més a més, els Mossos d'Esquadra també han informat que s'ha arrestat una persona per un requeriment de detenció.