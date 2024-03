Un centenar d'editorials, llibreries i col·lectius critiquen la "privatització" de Sant Jordi

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

Un centenar d'editorials, llibreries, autors i col·lectius socials han criticat aquest dimarts el "procés d'externalització i privatització de la diada de Sant Jordi" que a parer seu estan impulsant l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra del Llibre.

En un manifest, han afirmat que la culminació del canvi de model ha estat la "inaudita exigència de pagament basada en la divisió entre agremiats i no agremiats i professionals i no professionals".

Els signants del manifest, entre els quals figuren els escriptors Enric Casasses, Bel Olid i Blanca Llum Vidal, han assegurat que s'està "substituint el que era una diada popular per una lògica de recinte firal allunyada de l'esperit històric de l'esdeveniment".

Per això, els signants han demanat revertir el procés i anul·lar el copagament, "per una gestió que sigui pública i no privada" perquè sigui un Sant Jordi popular.

Les llibreries i editorials pagaran per tenir parades a les zones professionals de Barcelona que requereixen serveis, com és el cas del passeig de Gràcia i la Rambla, amb una taula de preus que va dels 80 als 484 euros depenent dels metres de la parada i si són o no agremiats.