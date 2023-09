Un centenar de bombers voluntaris reclamen davant el Parlament "cobertura sanitària integral"

El Govern defensa que està treballant en "mesures per enfortir" el model mixt de bombers



Un centenar de bombers voluntaris s'han concentrat aquest divendres davant el Parlament, coincidint amb el primer ple del curs polític, per reclamar una "cobertura sanitària integral" i acabar amb el model mixt de bombers.

Amb el lema 'El model mixt ha mort', els bombers voluntaris s'han concentrat davant la Càmera catalana amb xiulets, botzines, petards i pots de fum, per reclamar una "regularització del col·lectiu".

Els concentrats --que depenen de la Generalitat-- han portat pancartes que demanaven definir el model mixt de bombers funcionaris i voluntaris, ja que consideren que l'actual està "caducat i precaritzat", i han criticat que estan desprotegits si pateixen accidents durant l'extinció d'incendis.

El president de la Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris de Catalunya (FABVC), Miquel Messeguer, ha reivindicat una cobertura sanitària digna, ja que els accidents durant el servei actualment se'ls reconeixen com a "contingència comuna, no com a accident laboral".

També ha apostat per canviar, a dos anys vista, el marc legal perquè els voluntaris puguin comptar amb prevenció de riscos laborals i fer "una regularització de tot el personal"

A més, ha exigit "respecte" a la Generalitat cap als bombers voluntaris, ja que assegura que són la meitat del cos operatiu de bombers i no se'ls ha tractat com es mereixien a nivell de recursos i reconeixement en els últims anys.

La Generalitat els ha ofert una reunió el 28 de setembre, encara que des de la FABVC reclamen avançar-la ja que porten des de l'1 d'agost amb "gairebé tots" els parcs de bombers voluntaris tancats.

PLA DE LA GENERALITAT

Per la seva banda, fonts de la Generalitat han explicat a Europa Press que la Conselleria d'Interior està "treballant mesures per enfortir el model" de bombers voluntaris, i al juny van presentar un pla que incloïa l'eliminació del topall de 365 dies en les prestacions econòmiques en cas d'invalidesa.

A més, el Govern ha realitzat dues consultes de mercat per poder licitar una nova mútua d'assistència per als accidents que es produeixen durant el servei, ja que asseguren que l'actual comporta "alguns problemes de cobertura", i un pla d'estalvis per a bombers voluntaris perquè tinguin aportacions anuals, quelcom similar a un pla de pensions.

Les mateixes fonts han concretat que aquestes dues mesures "es licitaran en l'últim trimestre de l'any i estaran en marxa la primera meitat de l'any que ve".