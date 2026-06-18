Un centenar de Bombers de la Generalitat reclama més drets laborals davant el Parlament

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Més d'un centenar d'efectius funcionaris de Bombers de la Generalitat protesta aquest dijous al matí davant el Parlament de Catalunya per reclamar més drets laborals, a més de formació i material en condicions per afrontar les emergències.
Els bombers han cridat consignes contra el Govern i han reclamat deixar de fer hores extres, a més del compliment dels acords laborals.
També han desplegat diverses pancartes, han llegit un manifest i han llançat pirotècnia davant el Parlament, on la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra s'ha desplegat per acordonar la zona.