'La cena' i 'Flow' guanyen les Roses de Sant Jordi de Cinematografia de RNE

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Les pel·lícules 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, i 'Flow', de Gints Zilbalodis, han estat reconegudes amb les Roses de Sant Jordi de Cinematografia 2026, atorgades per votació popular en el marc dels Premis Sant Jordi de RNE.
'La cena', que ha obtingut la Rosa de Sant Jordi a millor pel·lícula espanyola, és una comèdia amb rerefons històric basat en l'obra teatral 'La cena de los generales' protagonitzada per Mario Casas i Alberto San Juan, informa RTVE en un comunicat d'aquest dimarts.
Al seu torn, la Rosa de Sant Jordi a millor pel·lícula estrangera ha estat per a 'Flow', una animació sense diàlegs sobre un gat solitari en un món inundat que es veu obligat a col·laborar amb altres animals per sobreviure.
Els guardons, que s'atorguen per primera vegada aquest any, s'afegeixen al palmarès dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, que es lliuraran el 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona i celebraran la 70a edició.
Els premis per votació popular se sumen als que el jurat professional ha atorgat, entre d'altres, a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan.