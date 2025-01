Celia Giraldo guanya el Premi Gaudí a direcció novella per 'Un lugar común'

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La realitzadora Celia Giraldo ha guanyat el Premi Gaudí a millor direcció novella per 'Un lugar común', que ha lliurat la directora Mi Hoa Lee en la gala que se celebra la nit d'aquest dissabte a l'Auditori CCIB Forum.

Giraldo ha reivindicat la comèdia com a poder transformador i ha posat en valor la feina d'Eva Llorach, que estava entre el públic, com a protagonista de la pel·lícula: "Gràcies per la teva passió".

En la categoria completaven les nominacions Clara Serrano Llorens i Gerard Simó Gimeno per 'L'edat imminent'; Miguel Faus per 'Calladita', i Mònica Cambra Domínguez i Ariadna Fortuny Cardona per 'Un sol radiant'.