El Ceab i el grup MedRecover creen una beca en homenatge al biòleg marí Kike Ballesteros

GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Estudis Avançats (Ceab-CSIC) de Blanes (Girona) i el grup de recerca MedRecover, amb finançament del programa Pristine Seas de National Geographic, han creat una beca predoctoral en homenatge al biòleg marí Kike Ballesteros (1958-2024).

Va desenvolupar la seva carrera al Ceab: entre 1998 i 2002 va ser director i, posteriorment, responsable del grup Benthic Ecosystem Functioning; i va ser "pioner" en l'estudi de comunitats bentòniques al Mediterrani, informa el Ceab en un comunicat aquest dijous.

En memòria de la seva figura i per donar continuïtat a la seva tasca, s'ha creat la Beca Predoctoral Kike Ballesteros, que cobrirà una tesi doctoral en Ecologia Marina al Ceab, alineada amb les línies de recerca impulsades pel biòleg.

El projecte haurà d'analitzar patrons de biodiversitat marina al Mediterrani, explorant processos ecològics i el paper de la conservació davant les diferents amenaces antròpiques; i s'haurà de centrar en els hàbitats succints i incloure l'estudi de les sèries de dades de biodiversitat de Ballesteros i els seus col·laboradors.

La persona seleccionada comptarà amb un contracte predoctoral al Ceab per a l'elaboració de la tesi per un període màxim de quatre anys, i el període per presentar les sol·licituds en aquesta primera convocatòria està obert fins al 31 de juliol.