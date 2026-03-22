La CE considera que la dessalació és cara i gasta molta energia i advoca per "dessalanitzadores 2.0"

Planteja revisar la Directiva marc de l'aigua i obre una convocatòria de dades per 4 setmanes
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea (CE) considera que la dessalació és part de la solució per proveir de recursos hídrics a la població, encara que alerta que és cara i que gasta molta energia i, davant d'això, aposta per "dessalanitzadores 2.0", que no consumeixen tant.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra aquest diumenge, fonts de la CE han assenyalat que les desaladores són "part de la solució, però han d'integrar-se en un càlcul més gran de la demanda de subministrament".
Quant al concepte de dessalanitzadores 2.0, expliquen que serien aquelles que no consumeixen tanta energia i que "tinguin una gestió de la sal pròpiament".
Expliquen que si s'usen energies fòssils perquè funcionin, això és una "gran font de gasos d'efecte hivernacle", i assenyalen que Espanya està advocant per dessalanitzadores amb energia renovable, però que aquestes necessiten grans superfícies de panells solars, una cosa que consideren que també s'ha de tenir en compte.
A més, consideren que les dessalanitzadores són "solucions on/off", en el sentit que s'usen quan es necessiten, ja que insisteixen que són molt cares, i les mateixes fonts advoquen per usar-les la meitat del temps per mantenir-les en ús, però que no necessàriament s'han d'utilitzar tot el temps si els embassaments estan plens.
També insisteixen en la necessitat d'una millor cooperació transfronterera i posa d'exemple el Conveni de l'Albufeira --signat en 1998-- entre Espanya i Portugal, ja que comparteixen 5 conques hídriques i estableix un marc de cooperació entre tots dos països.
DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA
Recorden que al desembre de 2025 es va anunciar la revisió de la Directiva marc sobre l'aigua i que el dimarts d'aquesta setmana es va publicar una convocatòria de dades per fer "una revisió molt quirúrgica (d'aquesta directiva) per facilitar l'autonomia estratègica d'Europa".
Assenyalen la importància per a Europa d'aconseguir materials crítics com els de mineria i expliquen que "tot el que estigui en aquesta llista tindria un règim una mica més tolerant per l'interior superior de la Unió Europea".
A partir d'aquesta convocatòria de dades, que estarà 4 setmanes en línia perquè qui vulgui es pronunciï sobre el tema, la Comissió decidirà, i afirmen que en ella es fa "especial recalcament en què el sector miner doni evidència concreta que el problema (per obtenir permisos per a l'explotació) és la Directiva marc de l'aigua".
22 MILIONS DE PERSONES A EUROPA SENSE AIGUA POTABLE
D'altra banda, asseguren que a la Unió Europea hi ha un total de 22 milions de persones que no tenen accés a una xarxa potable d'aigua, com és el cas d'algunes comunitats nòmades però també a causa de la contaminació.
Des de la Comissió Europea apunten al fet que "per protegir l'aigua cal actuar al territori i que el que és essencial és gestionar l'aigua dolça i salada de forma integrada".
"És important que el ciutadà s'impliqui sobre el tema de l'aigua, i treure el tema de l'aigua fora del cercle d'experts. Es van haver de prendre decisions molt difícils, i el ciutadà ha d'estar preparat per involucrar-se en les decisions i entendre el que es decideix", indiquen.
Finalment, remarquen, l'objectiu de la Comissió Europea de millorar l'eficiència hídrica en un 10% en el 2030 i s'anima als Estats membres a fixar els seus propis objectius en funció de les circumstàncies nacionals.