CCOO veu les noves places d'FP com una "oportunitat" per reforçar l'educació pública catalana

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Educació ha celebrat l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dijous sobre l'augment de les places d'FP de cara al curs vinent en 7.583 noves places i 305 nous grups, i creu que és una "oportunitat" per reforçar l'educació pública.

En un comunicat, ha considerat que aquesta iniciativa serveix per garantir la sortida formativa de tot l'alumnat que opta per estudis professionalitzadors, però expressa "preocupació per la falta de concertació amb els agents socials".

"Desconeixem a quin tipus de centres es distribuirà aquest creixement d'oferta i quines són les condicions en les quals s'implementaran aquestes noves places", i demana que el desenvolupament de l'oferta estigui alineada amb les necessitats de l'educació i les demandes del mercat laboral.