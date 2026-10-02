CCOO i la UGT convoquen una vaga de serveis socials a Catalunya el 7 d'octubre

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
CCOO i la UGT han convocat una vaga de serveis socials a Catalunya el dimecres 7 d'octubre per reclamar el compliment de l'equiparació salarial entre el sector públic i el privat-concertat i millores en les condicions laborals.
Així ho han explicat en una roda de premsa aquest divendres el secretari de Polítiques Públiques de CCOO Catalunya, Manuel Fages; el secretari de política social d'UGT Catalunya, Xavier Martínez, i el portaveu del sector a UGT Serveis Públics.
Han destacat que és la "primera" vaga de tot el sector a Catalunya, que inclou tant els treballadors dels serveis socials públics municipals com d'entitats.
CONVENIS, RÀTIOS I SOBRECÀRREGA
Els sindicats critiquen un "bloqueig sistemàtic" dels convenis col·lectius i de l'acord marc del sector per part de les patronals, i lamenten que la injecció de diners que han rebut per part de la Generalitat no es traslladi als treballadors.
També han alertat d'una manca crònica de personal, ràtios "elevadíssimes" i sobrecàrrega de les plantilles, i han alertat que les condicions dels treballadors socials repercuteixen en la caiguda de l'atenció i, per tant, afecten el conjunt de la ciutadania.
Assenyalen, al seu torn, que malgrat els discursos de la patronal pel que fa a l'absentisme laboral, molts treballadors del sector social van "dopats i medicats" a treballar, i que sovint no se substitueixen degudament baixes o vacances, la qual cosa fa augmentar encara més la càrrega de feina.
Els responsables de CCOO i la UGT apunten que els professionals del sector social privat o concertat reben, de mitjana, un 25% menys de sou que la seva contrapart pública, que arriba fins al 40% en alguns sectors.
Per això, demanen a la patronal el compliment real de l'acord per a l'equiparació salarial en el sector signat el maig passat, i que el finançament fruit de l'acord de bases i en matèria de dependència es traslladi en millores salarials.
RECLAMACIONS
Entre els objectius de la vaga hi ha un salari mínim sectorial de referència i un itinerari de 4 anys que garanteixi que, el 2030, tots els treballadors dels serveis socials de Catalunya tinguin unes condicions salarials "dignes" i equiparades.
També exigeixen revisar la jubilació de sector i començar una negociació per a la jubilació anticipada; reformar la cartera de serveis socials; modificar la llei de contractes públics, i posar fi a la segregació de titulacions amb la homologació de tots els treballadors en un mateix grup, entre d'altres.
Els sindicats, que donen per fet que entre aquest divendres i dimecres vinent no hi haurà cap tipus de negociació, han convocat una concentració davant el Parlament de Catalunya el 7 d'octubre, i han alertat que la vaga "no és el final de res", sinó el principi.