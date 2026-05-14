CCOO Educació i la UGT reiteren la "mà estesa" a la resta de sindicats per afegir-se a l'acord

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats CCOO Educació i la UGT, signants de l'acord educatiu amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, han reiterat la "mà estesa" a la resta d'organitzacions sindicals per afegir-se a l'acord perquè afirmen que és transversal.
De CCOO Educació, Ester Vila reitera la crida a la resta de sindicats perquè s'adhereixin al desplegament d'aquest acord: "Hi ha organitzacions disposades a trobar un punt de trobada i la voluntat de treballar en clau de més recursos i també de la millora salarial".
Recorda que la trobada d'aquest dijous era per veure de quina manera resolen el conflicte, i afirma que l'acord ja recull "més recursos i la millora salarial", però convida la resta de sindicats a afegir-se a parlar.
La responsable d'Educació Pública de la UGT de Catalunya, Lorena Martínez, ha afirmat que un àmbit important per ells és l'escola inclusiva i assegura que en les comissions de seguiment de l'acord estan pactant mesures que tenen a veure amb aquest àmbit, perquè "es notin" a partir del setembre als centres educatius.
Remarca que l'acord ja deixa obert en la disposició final poder continuar negociant els salaris, i insisteix: "Per continuar negociant salaris primer hem de revertir les retallades".