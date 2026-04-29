CCOO Educació alerta que privatitzar l'FP "agreuja la desigualtat i limita el futur" dels joves

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El sindicat CCOO Educació ha presentat l'informe 'L'FP en venda: com la privatització està robant el futur de la joventut', en el qual alerta que l'augment de l'oferta privada en l'FP "agreuja la desigualtat i limita el futur" dels joves.
En un comunicat aquest dimecres, assegura que l'informe constata que "el fort creixement de l'alumnat en l'FP no ha anat acompanyat d'una expansió suficient de la xarxa pública", i que això ha fet que l'oferta privada absorbeixi cada vegada més demanda.
Afirma que a Catalunya l'FP en línia o a distància ha esdevingut un "vector d'expansió de la privada" i que planteja reptes de qualitat i equitat si no es regula i supervisa amb estàndards homogenis.
Segons l'informe, l'alumnat matriculat en l'FP de grau mitjà a centres privats en la modalitat a distància ha crescut entre els cursos 2018-2019 i 2024-2025, un 288,32% (11.951 alumnes), respecte a l'alumnat d'educació pública que ho ha fet en un 15,58% (409 alumnes).
Quant al grau superior, la modalitat a distància ha crescut en termes globals un 174,33% (32.032 estudiants), tot i que l'oferta pública ho ha fet en un 17,66% (1.109 alumnes) i la privada un 230,84% (27.923), és a dir, "13,07 vegades més".
El sindicat critica que l'accés a l'FP "depèn cada vegada més del lloc on es viu i de la capacitat econòmica de les famílies" i que es limiten les oportunitats formatives i professionals i s'afecta el paper de l'FP com a eina de cohesió.