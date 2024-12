El CCCB, el Macba i el Liceu de Barcelona impulsen tres microòperes

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) i el Gran Teatre del Liceu s'han unit en un projecte per impulsar tres microòperes de nova creació amb una nova mirada a l'òpera tradicional.

El projecte 'Microòperes d'avui' estarà centrat en la relació entre humans i naturalesa i es podrà veure de manera consecutiva el 8 i 9 de febrer a les tres institucions, oferint un circuit artístic i reflexiu pel Raval, han informat aquest dijous en un comunicat conjunt.

Compta amb la participació de creadors de diferents camps com Pol Guasch, Clara Aguilar, Silvia Delagneau, Gabriel Ventura, Marina Herlop, Rosa Tharrats, Miriam Cano, Fabià Santcovsky, Carlos Bunga i Carla Tovias.

El projecte proposa un passeig per l'òpera entesa com un instrument generador de reflexions per a la vida i amb un enfocament pensat per potenciar joves artistes de disciplines visuals, escèniques i literàries.

Cada institució presenta una microòpera de 20 minuts encarregada a un equip artístic diferent: el primer acte, 'El cel no es guardarà el secret' tindrà lloc al Teatre CCCB; el segon, 'Aura', a la Capella del Convent dels Àngels del Macba, i el tercer, 'Desheretaràs la terra', a la sala Foyer del Liceu.