Cauen 2 xarxes de tràfic de drogues arran d'un assalt fallit a l'abril a Sant Quintí

Els Mossos detenen en total 14 persones per la seva presumpta relació amb un grup o l'altre
BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat dos grups criminals implicats en un narcoassalt d'haixix l'abril del 2025 a Sant Quintí de Mediona (Barcelona) --que es va saldar amb 6 detinguts-- i que, amb l'avenç de la investigació, entre el 12 i el 17 de novembre, es van detenir 8 persones més, 4 de cada grup.
La investigació va néixer arran d'un intent de narcoassalt produït el 18 d'abril a la matinada a Sant Quintí de Mediona (Barcelona), on els agents es van personar després de ser alertats d'un cotxe que bloquejava la via i 4 furgonetes amb sacs i paquets marrons que aparentment podrien contenir haixix, informen aquest dilluns en un comunicat.
Els agents van detenir inicialment 3 homes que intentaven fugir de la zona i, posteriorment, 2 més que donaven explicacions incoherents sobre la seva presència a la zona, a més del vigilant de la droga al domicili.
Després de les detencions van localitzar més paquets d'haixix --entre els de la furgoneta i els del domicili sumaven més de 5.000 quilos-- material per manipular-los, armes de foc i més de 90.000 euros en efectiu.
INVESTIGACIÓ A DUES BANDES
Arran d'aquests fets, es va obrir una investigació per identificar, d'una banda, el propietari i altres gestors de la guarderia d'haixix, i de l'altra, altres membres del grup assaltant.
Sobre el primer grup, i com a resultat de mesos d'investigació, els agents van identificar 4 persones relacionades, amb diferent grau de participació, amb la custòdia, logística i distribució de l'haixix localitzat al domicili de Sant Quintí (Barcelona).
En paral·lel, i a partir de gestions com l'anàlisi dels vehicles intervinguts en l'incident inicial, els investigadors també van identificar quatre persones més que, juntament amb els 5 detinguts inicials, també haurien participat en l'assalt del 18 d'abril.
L'EXPLOTACIÓ EN DUES FASES
Amb tota la informació recopilada, els agents van organitzar un dispositiu planificat en dues fases: la primera va tenir lloc el 12 de novembre, amb dues entrades i escorcolls a domicilis de Sant Martí Sarroca i Vilafranca del Penedès (Barcelona) a membres del grup assaltat, i va resultar en 4 persones detingudes.
D'altra banda, el 17 de novembre es va produir la segona fase amb la detenció a Barcelona, Gavà, el Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat (Barcelona) 4 homes més, d'entre 34 i 63 anys, com a presumptes participants en l'assalt del mes d'abril.
En total, entre l'incident inicial i el resultat de la investigació es va detenir 14 persones i totes elles van passar a disposició judicial relacionades amb delictes de robatori amb violència i intimidació, tinència d'armes i explosius, delictes contra la salut pública, falsificació de documents i usurpació de funció pública.