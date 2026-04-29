Cauen 2 punts de venda de droga amb 7 detinguts al barri de Campclar de Tarragona

TARRAGONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al migdia set persones, una de les quals menor d'edat, per la seva presumpta relació amb dos punts de venda de droga que han estat desmantellats al barri de Campclar de Tarragona, informen en un comunicat.
El dispositiu s'ha emmarcat en una investigació iniciada fa dos mesos després de diverses informacions que apuntaven al fet que a diversos pisos ocupats i en un local del barri es venia droga a persones consumidores que sovintejaven la zona.
Els investigats feien servir els immobles per vendre droga i per cultivar marihuana a l'interior, i també per ocultar la droga i els beneficis que n'obtenien amb la venda.
Per això, aquest migdia a primera hora agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i de la Unitat d'Investigació de Tarragpna han activat un operatiu per desmantellar els dos punts de venda, a més de tres plantacions de marihuana.
En total, s'han intervingut 70 dosis de cocaïna, 6,75 grams de cocaïna en roca i 89 dosis d'heroïna, i també s'ha detectat un frau elèctric de 230.000 kW per un perjudici econòmic d'uns 50.000 euros anuals.
Els detinguts, amb uns 100 antecedents en total, passaran a disposició judicial en les pròximes hores.