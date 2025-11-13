Cauen un 3,3% els furts als autobusos a Barcelona respecte el 2024, i un 29,9% des del 2018

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els furts dins dels autobusos a Barcelona han caigut un 3,3% des del gener fins a l'octubre d'aquest 2025 respecte el mateix període de l'any passat, i un 29,9% respecte a les xifres del 2018, un descens que els Mossos d'Esquadra atribueixen a la intensificació de la vigilància policial a la capital catalana.
Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de l'Àrea Regional del Transport Urbà (ARTU), el sotsinspector Eugeni Tarjuelo, que ha coordinat un operatiu policial especial aquest dijous des de la sala de Control de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), al Triangle Ferroviari.
Aquestes xifres demostren que cada dia es produeixen 16 furts a la xarxa d'autobusos de Barcelona, on Tarjuelo ha indicat que de tota la tipologia delictiva, el 92% dels delictes correspon a furts al descuit; d'altra banda, segons les últimes dades de TMB, 2024 es va tancar amb una mitjana diària de 719.000 usuaris.
Per prevenir aquest tipus de delictes, els mossos han desplegat aquest dijous el dispositiu 'Vetra' -el tercer d'aquest any-, que ha comptat amb uns 200 efectius policials, en col·laboració amb Guàrdia Urbana i Policia Nacional, així com de personal de TMB i de Seguretat Privada.
L'operatiu s'ha iniciat a les 11.00 i ha finalitzat a les 20.00 hores, amb un balanç definitiu que s'ha saldat amb 10 detinguts, 10 denúncies penals i unes altres 10 administratives.
Pel que fa als arrestats (amb 90 antecedents acumulats en total), 2 eren menors, per un delicte menys greu de furt; 3 més per furt lleu i atemptat i resistència contra l'autoritat; 3 per motius d'estrangeria, identificats com a delinqüents habituals a l'autobús; un altre que els mossos han buscat, detingut i ha ingressat a la presó i, finalment, un altre per delicte contra la salut pública.
DISPOSITIU COORDINAT AL TRIANGLE
En aquest espai, a més de coordinar la circulació de les línies, la seva freqüència i corregir possibles incidències, la policia catalana ha visionat les imatges de les càmeres de videovigilància dels autobusos a la sala de seguretat, des d'on s'han coordinat amb els 'Fures' (agents de paisà) i els altres membres de l'operatiu.
Durant tot el dia, els 'Fures' s'han anat movent per diversos punts de la ciutat per tractar de localitzar als 'DARP' (Delinqüents Actius amb el risc de Persistència).
PERFIL DELS DARP
"Els DARP són persones que tenen com a 'modus vivendi' la delinqüència. Són persones que poden ser homes i dones de qualsevol nacionalitat, que el que intenten és integrar-se dins de la xarxa d'autobusos per delinquir", ha afirmat Tarjuelo.
Respecte el seu perfil, el subinpector ha detallat que normalment se solen disfressar, amb gorres o barrets, bufandes i ulleres de graduació falses, i vesteixen amb roba que sol ser de colors foscos.
"Poden treballar coordinats, dos, tres o fins a quatre persones que formen part de bateries delinqüencials perfectament organitzades i que tenim controlades. Però també existeix el perfil del solitari, que sol ser un perfil molt més madur amb experiència", ha indicat.
Com a consell per detectar-los, el cap de l'ARTU ha explicat que solen usar el que policialment es coneix com a 'falca', per exemple un jersei o una jaqueta, que utilitzen per cometre el furt i passar desapercebuts: "El que intenten és amagar-se la mà i amb l'altra pincen l'objecte que vulguin robar", ha indicat el cap de la unitat.
També ha afegit que altres elements susceptibles de sospita són veure gent amb les motxilles aparentment buides, que busquin la complicitat d'una altra persona que es mou dins del vehicle o que romanguin massa temps a la marquesina sense pujar a cap autobús.
PERFILS VULNERABLES
En preguntar-se-li pel perfil de víctimes més susceptible de sofrir aquest tipus de furt, Tarjuelo ha dit que els DARP "busquen l'oportunitat" de robar una cartera, però sobretot els mòbils, per la qual cosa qualsevol persona pot ser víctima i no adonar-se'n.
No obstant això, ha precisat que les persones grans poden ser potencialment vulnerables, per no estar tan pendent de les seves pertinences o estar més confuses en el moment de pujar o baixar de l'autobús, però també ho són les persones que porten carrets de bebès o els turistes amb les seves maletes, ja "que han d'estar pendents de moltes coses", en les seves paraules.
PERCEPCIÓ DE SEGURETAT
El responsable del Centre de Control i la Cotxera El Triangle de TMB, Guillem Camarasa, ha explicat que el 100% de la flota d'autobusos compta amb càmeres de videovigilància, després que es comencessin a instal·lar durant tot el 2023, un factor que ha posat en valor ja que així es poden coordinar amb els mossos per poder realitzar operatius com aquest.
Quant a la percepció de seguretat en els autobusos, Camarasa ha afirmat que no és un "element crític" en aquest tipus de transport, però ha reconegut que, malgrat això, els preocupa per poder oferir un bona prestació del servei.